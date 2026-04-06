Secondo una classifica internazionale, Copenaghen si colloca come la città più felice, mentre in Italia Bologna risulta la prima tra le località più felici, raggiungendo il 73esimo posto. La graduatoria valuta vari indicatori di benessere urbano, senza indicare i criteri specifici utilizzati. Roma e altre città italiane non compaiono tra le prime posizioni della lista.

Copenaghen si conferma la città più felice del mondo. La capitale danese guida l’Happy City Index, stilato dall’ente inglese Institute for Quality of Life. L’Italia arranca nelle retrovie e la prima città a spuntare nella classifica è Bologna, che si piazza al 73esimo posto. La classifica ha preso in esame diversi aspetti di 250 città in tutto il mondo. Città più felici al mondo, i parametri valutati Copenaghen è la città più felice del mondo L’Italia molto indietro, la prima è Bologna Città più felici al mondo, i parametri valutati La classifica analizza 250 città considerando diverse macro-categorie: economia, ambiente, innovazione, inclusione, mobilità, istruzione e accesso alla cultura, oltre a salute e benessere, includendo anche indicatori legati allo stress e all’alimentazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Copenaghen è la città più felice del mondo, Italia indietro: la prima è Bologna al 73esimo posto

Copenaghen è la città più felice del mondo, boom per il Nord Europa e male l'Italia ...Sembrerebbe una località 'fredda' e, invece, anche quest’anno Copenaghen è la città più felice al mondo.

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Città più felice al mondo, domina Copenaghen. Il primato del Nord Europa, Verona la prima del Nordest (146°). La classificaCopenaghen è la città più felice al mondo. A decretarlo è l’Happy City Index. A farle compagnia, ai ... msn.com

Copenaghen è la città più felice al mondo. A decretarlo è l’Happy City Index. A farle compagnia, ai primi undici posti, sono quasi tutte città dell’Europa centro-Nord: fatta eccezione per Tokyo, che brilla al quinto posto, la prima cinquina è dominata da Helsinki, facebook

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