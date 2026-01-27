In vista dell'ultimo turno di Europa League, l’Aston Villa, già qualificata, affronta in casa il Salisburgo. La partita si svolgerà il 29 gennaio 2026 alle ore 21:00, offrendo spunti su formazioni, quote e pronostici per gli appassionati di calcio europeo.

L’Aston Villa è già qualificato agli ottavi ma sicuramente non si risparmierà nell’ultimo turno del girone di Europa League, dove affronta in casa il Salisburgo. I Lions, al comando della classifica con 18 punti insieme al Lione, si apprestano a cercare un’altra vittoria dopo quella di giovedì scorso sul campo dei turchi del Fenerbahce, e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Salisburgo (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Aston Villa Salisburgo

Il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Salisburgo e Basilea, penultimo turno della fase a girone di Europa League.

Analisi del match tra Salisburgo e Basilea, valido per il penultimo turno della fase a girone di Europa League del 22 gennaio 2026 alle ore 21:00.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ufficiale: #Abraham nuovo giocatore dell’ #AstonVilla x.com

Douglas Luiz torna all’Aston Villa! C’è un accordo verbale con la Juventus per prestito con diritto di riscatto. Il Nottingham Forest rimanda Douglas Luiz alla Juve che a sua volta lo rimanda in prestito, questa volta all’Aston Villa [Fabrizio Romano] - facebook.com facebook