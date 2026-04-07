Bollate premio Inge Feltrinelli a Sabina Pignataro

A Bollate, la giornalista Sabina Pignataro ha ricevuto il premio “Inge Feltrinelli” per il suo libro intitolato “Nati fuori binario”. La premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo il lavoro svolto dall’autrice nel campo della narrativa. Il riconoscimento si aggiunge alla lunga serie di successi della giornalista, nota per il suo impegno e le sue pubblicazioni. La cerimonia si è tenuta alla presenza di vari rappresentanti del settore culturale.

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