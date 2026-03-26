Scritto dalla giornalista palestinese Shrouq Aila, è edito dalla casa editrice veneziana wetlands. L'autrice, madre e vedova, racconta attraverso la sua storia cosa significa lottare ogni giorno per sopravvivere a Gaza È «un racconto che parla di vita anche quando è circondata dalla morte. Narra la distruzione di un luogo e di una coscienza, che però resistono grazie all’amore. È una storia essenziale e chiara di sopravvivenza: alla distruzione si contrappone la forza limpida della vita», si legge nella motivazione della giuria del premio. Nell'opera, Shrouq Aila, giornalista pluripremiata, madre e vedova, racconta attraverso la sua storia cosa significa lottare ogni giorno per sopravvivere a Gaza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - "Hanno ucciso habibi" ha vinto il Premio Inge Feltrinelli

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