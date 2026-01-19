Annuario dello Sport Campano 2026 presentazione alla Feltrinelli di Napoli Premio a Patrizio Oliva

Mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 18, la libreria Feltrinelli di Napoli ospita la presentazione ufficiale dell’Annuario dello Sport Campano 2026. L’evento, che si svolge a Piazza dei Martiri, include anche il conferimento di un premio speciale a Patrizio Oliva. Un’occasione per approfondire l’analisi dello sport in Campania e conoscere i protagonisti della regione.

Napoli ospita mercoledì 21 gennaio 2026 la presentazione ufficiale dell’ Annuario dello Sport Campano 2026, in programma alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri. L’appuntamento riunisce istituzioni, atleti, dirigenti e appassionati per raccontare un anno straordinario dello sport campano. Durante la serata, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, consegnerà il Premio Eccellenze di Napoli Capitale 2026 al campione olimpico Patrizio Oliva, riconoscimento dedicato a chi ha contribuito in modo significativo alla diffusione dei valori olimpici tra i giovani. Saranno presenti anche Fiorella Zabatta, neo assessore allo Sport, Politiche Giovanili, Protezione Civile e Biodiversità della Regione Campania, e Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi, insieme agli autori dell’Annuario, Carlo Zazzera e Marco Lobasso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

