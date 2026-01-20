La sconfitta nel derby è bruciante Il Siena deve recuperare motivazione

La sconfitta nel derby lascia il Siena con la necessità di ritrovare motivazione e concentrazione. La vittoria del Poggibonsi è stata determinata da maggiore determinazione e cuore, aspetti fondamentali per affrontare le sfide successive. È importante analizzare gli aspetti da migliorare e ripartire con rinnovata energia, per rispondere alle esigenze della stagione e mantenere alta la competitività.

Alla fine il derby l'ha vinto chi ci ha messo più grinta, più carattere, più coraggio. Chi ci ha messo più cuore: il Poggibonsi. I giallorossi, in netta ripresa, ma pur sempre in una posizione di classifica preoccupante, si sono arroccati dietro le loro motivazioni e hanno, meritatamente, conquistato i tre punti, ridimensionando un Siena di nuovo preda dei suoi peccati, che si è sfilacciato con lo scorrere dei minuti. Il primo tempo ha effettivamente evidenziato un divario tra le due squadre: Somma e compagni hanno tenuto in mano le redini della partita, hanno avuto occasioni, anche nitide, per passare in vantaggio, centrando però il legno anziché lo specchio della porta, alimentando, nel popolo bianconero, la speranza di rivedere il film in scena al Franchi sette giorni prima (Siena-Orvietana 5-1).

