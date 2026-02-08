Calciomercato Milan i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero | le ultimissime

Il Milan si muove con decisione per portare a casa un giocatore della Juventus a parametro zero. I rossoneri hanno messo gli occhi su un bianconero e stanno lavorando per portarlo in rossonero senza dover pagare un trasferimento. La trattativa è in corso e le ultime ore sono decisive per capire se ci saranno sviluppi concreti.

