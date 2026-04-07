Sabato 11 aprile alle 21, a Casa Paolo a Brezzo di Bedero, si terrà un evento dedicato a Bob Dylan. La serata affronterà il tema della musica e del riconoscimento del premio Nobel assegnato al cantautore statunitense. L’appuntamento si svolge in un contesto culturale locale e prevede interventi e approfondimenti sulla figura di Dylan.

Sabato 11 aprile, alle ore 21, Casa Paolo a Brezzo di Bedero ospiterà un evento dedicato a Bob Dylan. La serata, organizzata dal gruppo CheBand!?, unirà musica e narrazione per esplorare la complessità dell’artista americano. L’iniziativa si svolgerà in via Baumgartner 10, all’interno del progetto denominato Nuovi Orizzonti Sonori. L’evento sarà accessibile gratuitamente al pubblico, grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e del Comune di Brezzo di Bedero. Un viaggio identitario tra musica e letteratura. Il percorso creativo della serata prende ispirazione dall’opera cinematografica di Todd Haynes, Io non sono qui. L’obiettivo è mostrare le diverse maschere e le varie fasi della vita di Dylan, superando le rappresentazioni più comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bob Dylan a Brezzo di Bedero: un viaggio tra musica e Nobel

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