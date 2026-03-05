Omaggio a Bob Dylan tra musica dal vivo e narrazione con Lorenzo Semprini & The False Prophets

Sabato 7 marzo, il Teatro Socjale di Piangipane ospita uno spettacolo dedicato a Bob Dylan, che combina musica dal vivo e narrazione. Lorenzo Semprini e The False Prophets interpreteranno brani e racconti sulla carriera e sulla vita del celebre cantautore. L’evento si rivolge a chi desidera approfondire l’opera di Dylan attraverso un’esibizione che unisce musica e parole.

Sabato 7 marzo il palco del Teatro Socjale di Piangipane ospita uno spettacolo musicale e narrativo dedicato all'opera e alla vita di Bob Dylan. Organizzato dal Lions Club Ravenna Host, lo spettacolo vedrà protagonisti Lorenzo Semprini & The False Prophets insieme allo storyteller Andrea Amati, che accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso le parole, la poetica e la storia di un artista che ha segnato intere generazioni. Sul palco sei musicisti daranno vita a un percorso musicale che alternerà brani celebri come Blowin' in the Wind a gemme meno conosciute del vasto repertorio dylaniano.

Teatro: ad Arona va in scena la storia di Bob Dylan... quando ancora non era Bob DylanUno spettacolo-concerto coinvolgente e adatto a tutte le età: per scoprire aneddoti su uno dei miti della musica mondiale, per immergersi nel mondo...

Forever Dylan, arriva ad Arezzo lo spettacolo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob DylanArezzo, 22 gennaio 2026 – Uno spettacolo immersivo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob Dylan, dagli anni ‘60 ai primissimi anni ‘80,...

Al Pavaglione omaggio a Bob Dylan, a Voltana ‘Donne nella Comedia’Al Pavaglione stasera il ‘Lugo Summer Live’ rende omaggio al grande Bob Dylan. Alle 21.30 Doctor Bob e Bad Guys Band porteranno sul palco lo spettacolo in chiave acustica ed elettrica ‘Bob Dylan ... ilrestodelcarlino.it

Timothée Chalamet cambia look e si fa biondo come omaggio a Bob DylanSe siete abituati a pensare a Timothée Chalamet con un folto capello castano, dopo questo articolo cambierete idea. Il celebre attore infatti ha infatti sfoggiato un nuovo look, passando a un colore ... r101.it

