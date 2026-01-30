Blitz dei carabinieri in una casa di cura | arrestata una ricercata internazionale

I carabinieri sono entrati in una casa di cura privata in Valnure e hanno arrestato una donna ricercata a livello internazionale. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi senza incidenti, portando all’arresto di una persona che era da tempo nel mirino delle forze dell’ordine.

Blitz dei carabinieri in una casa di cura privata in Valnure nei giorni scorsi. Il motivo? Prelevare una ricercata internazionale. Non è dato sapere molto altro ma la paziente si trovava ricoverata per seguire effettivamente un percorso di riabilitazione, poi l'arrivo - inaspettato - dei militari.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Ardea, i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato una donna di 25 anni trovata in possesso di hashish, marijuana e cocaina sia in auto che a casa.

