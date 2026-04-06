Ethereum a 20.000 dollari | l’analisi tecnica svela il rally
Secondo un analista specializzato in criptovalute, Ethereum potrebbe raggiungere i 20.000 dollari grazie a un possibile rally. L’analista interpreta l’attuale fase di ribasso come la fase finale di un ciclo di accumulo che dura diversi anni. La previsione si basa sull’analisi tecnica e sull’andamento recente del mercato delle criptovalute. Attualmente, Ethereum sta attraversando un periodo di consolidamento prima di un eventuale incremento di valore.
L’analista Crypto Patel prevede un possibile rally di Ethereum fino a 20.000 dollari, interpretando l’attuale fase di ribasso come l’ultima tappa di un ciclo di accumulo pluriennale. Il valore della criptovaluta oscilla attualmente intorno ai 2.100 dollari, registrando un calo del 57% rispetto al suo massimo storico. Nonostante questa flessione, i dati tecnici suggeriscono che l’asset si trovi in una zona di accumulazione strategica. Nelle ultime 24 ore, il prezzo ha mostrato un segnale di ripresa con un incremento del 4,8%, portandosi a quota 2.135 dollari. Questo movimento si inserisce in un quadro grafico settimanale che vede l’asset prepararsi per una potenziale risalita massiccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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