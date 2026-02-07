Bambina ustionata da acqua bollente a Vittoria | corsa contro il tempo trasferita al Centro Grandi Ustioni di Catania

Una bambina di 16 mesi è stata ustionata da acqua bollente a Vittoria. I genitori l’hanno portata di corsa al Centro Grandi Ustioni di Catania, dove ora cerca di recuperare dalle ferite. La famiglia sta affrontando un momento difficile, mentre i medici cercano di stabilizzare la piccola.

Dramma domestico per una bimba di 16 mesi. Una tragedia domestica che si consuma in pochi istanti, tra la routine familiare e un gesto banale che si trasforma in dramma. A Vittoria, nel Ragusano, una bambina di appena 16 mesi è rimasta gravemente ustionata dopo essere stata investita da acqua bollente all’interno della propria abitazione. L’episodio si è verificato nella serata di ieri. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni l’acqua ad altissima temperatura avrebbe colpito la piccola sul lato sinistro del corpo, provocando ustioni estese e profonde. Trasferimento d’urgenza al Centro Grandi Ustioni di Catania. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente a Ragusa: è in terapia intensivaUna bambina di 16 mesi di Vittoria ha riportato ustioni sul 15% del corpo a causa di acqua bollente. È ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Cannizzaro di Catania, la prognosi è riservata. fanpage.it

Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente nel Ragusano, è in terapia intensivaUna bambina di 16 mesi è rimasta ustionata nella sua casa ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, a causa di acqua bollente. Le ustioni interessano gravemente il lato sinistro del corpo. Dopo il primo soc ... ilfattonisseno.it

