Morto bimbo di 8 mesi era ricoverato nel Policlinico per ustioni da acqua bollente

È deceduto al Policlinico di Bari il bambino di 8 mesi ricoverato dopo aver subito ustioni causate da acqua bollente a Torricella, in provincia di Taranto. L’incidente è avvenuto il 17 novembre e il piccolo era stato trasferito per ricevere cure specialistiche. La vicenda evidenzia l’importanza di misure di sicurezza per prevenire incidenti domestici che coinvolgono i più piccoli.

È morto al Policlinico di Bari il bimbo che lo scorso 17 novembre, all'età di appena 8 mesi, si era versato acqua bollente a Torricella, in provincia di Taranto. Il piccolo riportò ustioni sull'80% del corpo. L'acqua era contenuta in un bollitore.Il bambino, riporta l'AdnKronos, sarebbe stato.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Genova, bimbo di 17 mesi ustionato con acqua bollente: ricoverato d'urgenza in codice rosso Leggi anche: Bimbo di 17 mesi ustionato con acqua bollente a Savona: ricoverato in gravi condizioni al Gaslini Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Parto fatale e bimbo nato morto all'ospedale: indagati dalla procura otto sanitari; Alberto morto nello schianto in autostrada: Era un papà splendido. L’imprenditore dandy aveva 51 anni; Paura a Musso, 8 persone intossicate da monossido di carbonio: in ospedale anche due bambini; Neonato morto in sala parto a Portogruaro, eseguita l'autopsia: cosa è emerso sulla causa del decesso. Bari, morto il bimbo di 10 mesi ustionato dall'acqua del bollitore due mesi faÈ morto al Policlinico di Bari il bimbo che lo scorso 17 novembre, all'età di appena 8 mesi, si era versato acqua bollente a Torricella, in provincia di Taranto. Il piccolo riportò ustioni sull'80% ... cosenzachannel.it Lecce: bimbo di 8 anni trovato morto in casa, il corpo senza vita della madre in mare. La terribile ipotesiTerribile tragedia dai contorni ancora poco chiari, anche se gli inquirenti stanno valutando la pista dell'omicidio-suicidio. Un bimbo di 8 anni è stato trovato morto in casa a Calimera, in provincia ... affaritaliani.it Bari, dopo 2 mesi di agonia è morto il bimbo di Torricella ustionato in un incidente domestico: aveva 10 mesi x.com Vico del Gargano, bimbo morto dopo la caduta dal passeggino: il pm chiede archiviazione del caso - facebook.com facebook

