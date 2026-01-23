Ragazza di 16 anni molestata da tre uomini all'uscita di scuola | soccorsa dai passanti

Una ragazza di 16 anni è stata molestata da tre uomini all’uscita di scuola nel quartiere di Villa De Santis a Roma. I passanti hanno soccorso la giovane, che ha poi segnalato l’accaduto alle autorità. I tre uomini sono stati fermati dai carabinieri e denunciati per molestia aggravata. L’episodio evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

