Ragazza di 16 anni molestata da tre uomini all'uscita di scuola | soccorsa dai passanti

Una ragazza di 16 anni è stata molestata da tre uomini all’uscita di scuola nel quartiere di Villa De Santis a Roma. I passanti hanno soccorso la giovane, che ha poi segnalato l’accaduto alle autorità. I tre uomini sono stati fermati dai carabinieri e denunciati per molestia aggravata. L’episodio evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

La studentessa era appena uscita da scuola nel quartiere di Villa De Santis a Roma. I tre sono stati fermati dai carabinieri e denunciati per molestie aggravate.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

