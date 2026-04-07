Biennale di Venezia | l’arte tattile di Paola Arrigoni sfida lo sguardo

Alla 61a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre, sarà presente anche l’opera di un’artista residente a Sanremo. La sua ricerca si concentra sull’arte tattile e sulla materia, e sarà esposta tra le varie installazioni che animano l’evento. La mostra mette in mostra lavori di numerosi artisti provenienti da diverse parti del mondo, creando un palcoscenico internazionale per diverse espressioni artistiche.

Paola Arrigoni, artista residente a Sanremo, porterà la sua ricerca materica alla 61a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, che si svolgerà dal 9 maggio al 22 novembre. L’evento vedrà l’inserimento dell’opera dell’artista all’interno del Padiglione della di Guinea, situato sull’Isola di San Servolo. Il progetto, coordinato dal commissario Bilia Bah e dal curatore Carlo Stragapede, prende il nome di Le Son de l’Art: l’Écho de la Matière. Per questo prestigioso appuntamento globale, Paola Arrigoni ha ideato Terre in ascolto (2026). Si tratta di una creazione pittorica che utilizza terreni naturali per costruire una superficie tridimensionale, dove l’elemento tattile diventa il fulcro dell’interazione tra l’opera e chi la osserva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biennale di Venezia: l’arte tattile di Paola Arrigoni sfida lo sguardo La Russia in vetrina alla Biennale d’arte di VeneziaDopo l’inizio delle guerra contro l’Ucraina, la Russia non ha più partecipato alla Biennale d’arte di Venezia. Biennale Venezia, Stefani: "Arte sia occasione di dialogo e pace, Giuli verrà"“Spiace che non ci sia il ministro Giuli? Io sono qui come presidente della Regione, faccio quello che un presidente della Regione deve fare, essere... Temi più discussi: Archivio Storico | Il progetto della Biennale di Venezia per il Bando di Servizio Civile Universale; Il progetto del nuovo Padiglione Centrale alla Biennale di Venezia; Vietnam debutta alla Biennale di Venezia con il suo padiglione: ecco cosa porta; Biennale Venezia 2026, lettera di 73 artisti e curatori: Via Israele, Russia e Usa. DARDUST espone alla Biennale di Venezia con la sua interpretazione di VeneziaDardust, esporrà nel Padiglione Venezia durante la 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia portando la ... newsic.it Biennale Arte 2026, il Padiglione Venezia presenta il progetto espositivo Note persistentiNote persistenti è un percorso che esplora Venezia come organismo vivente attraversato da memorie, stratificazioni e vibrazioni invisibili ... italpress.com Dal 9 maggio avrò l’onore di esporre “Sommersivo” al Padiglione Venezia, durante la 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia: ho immaginato un luogo dove il suono potesse diventare materia viva, un’installazione immersiva in c - facebook.com facebook La Biennale di Venezia (@la_Biennale) / Posts / X x.com