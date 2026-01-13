Serie C | primo bilancio E Prato detta legge

La prima fase della stagione di Serie C si conclude con l’Union Basket Prato in testa alla classifica, grazie alla vittoria sul Valdisieve. I Dragons, pur riposando, mantengono il secondo posto a quattro punti dai rivali. La situazione si definisce con alcune squadre ancora in corsa per aumentare le proprie posizioni, mentre il campionato si avvicina alla fase di ritorno.

La prima parte della regular season del campionato di serie C va in archivio con le squadre pratesi che guardano tutte le altre dall’alto in basso: sempre più prima, dopo il successo ottenuto sul Valdisieve, l’Union Basket, mentre i Dragons, pur riposando sono rimasti da soli al secondo posto, a quattro lunghezze dai ‘cugini’ (potrebbero essere però raggiunti dal San Vincenzo, che giocherà la propria partita dell’ultima d’andata il 28 gennaio). La classifica resta però molto corta e tutto può ancora accadere, ma se il buon giorno si vede dal mattino, allora per la palla a spicchi pratese ce ne sarà davvero da vedere delle belle da qui al termine di questa lunghissima stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

