Scatta l’Italia Bike Cup Lombardi detta legge

È iniziata l’Italia Bike Cup con la prima tappa di Albenga, in provincia di Savona. La competizione, denominata “Youth Italia Bike Cup”, si svolge nel settore del Cross Country e coinvolge atleti esordienti e allievi di entrambi i sessi. La gara ha visto Lombardi dominare la prova, stabilendo un risultato di rilievo fin dall’avvio della stagione.

Con la prima prova di Albenga, in provincia di Savona, è scattata la Challenge nazionale denominata " Youth Italia Bike Cup " di Cross Country per esordienti e allievi (maschile e femminile). Subito in bella evidenza i giovani brianzoli che si confermano tra i migliori a livello nazionale. A contribuire a rendere ancora più preziosa la trasferta di Albenga è stata la vittoria di Eleonora Lombardi e il secondo posto di Matteo Jacopo Gualtieri. Per quanto riguarda la giovanissima Lombardi, 13enne di Bernareggio della società bergamasca Ktm Academy Le Marmotte, si è imposta tra le esordienti di primo anno sfrecciando in solitaria sotto lo striscione di arrivo.