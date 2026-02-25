Tornano a vivere gli orti sociali di Turri | aperto il bando per assegnare undici appezzamenti

Possono fare domanda tutti i maggiorenni residenti che non abbiano già un orto comunale e non possiedano terreni coltivabili in zona. Gli orti sono destinati al consumo familiare Dopo un periodo di abbandono, gli orti sociali di Montegrotto Terme ripartono. Il Comune ha pubblicato il bando per assegnare gli 11 appezzamenti di via Catajo a Turri: c'è tempo fino al 25 marzo per candidarsi. L'iniziativa punta a restituire alla comunità uno spazio che negli ultimi anni era scivolato nel degrado, tra rifiuti abbandonati, furti e presenze estranee. Ora l'amministrazione ha deciso di rilanciare, sistemando impianto di irrigazione e staccionate per offrire ai cittadini la possibilità di coltivare un pezzo di terra a costi simbolici: 20 euro di deposito cauzionale e 30 euro all'anno di canone, con possibilità di rinuncia in caso di sopravvenute difficoltà. Possono fare domanda tutti i maggiorenni residenti che non abbiano già un orto comunale (né loro né i familiari) e non possiedano terreni coltivabili in zona. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

