Mobilità tra enti il Comune di Piacenza cerca due funzionari assistenti sociali
Il Comune di Piacenza ha aperto una procedura di mobilità volontaria rivolta ai dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di assumere due funzionari assistenti sociali. La domanda di candidatura può essere presentata entro il 23 gennaio. Questa opportunità offre ai professionisti interessati la possibilità di integrare il proprio percorso lavorativo presso il Comune di Piacenza.
C'è tempo fino al 23 gennaio, per candidarsi alla procedura di mobilità volontaria tra enti che il Comune di Piacenza ha avviato nelle scorse settimane, rivolta ai dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni. E’ stata infatti prorogata la scadenza dell’avviso con la quale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
