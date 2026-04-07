Biassonesi alla scoperta del mondo reportage di viaggio

Un gruppo di biassonesi ha intrapreso un viaggio che li ha portati in diverse parti del mondo, tra cui il Kurdistan, la regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti, il Tibet, la “provincia granda” e il Sertao in Brasile. Durante le diverse tappe, hanno documentato le loro esperienze attraverso fotografie e racconti, condividendo aspetti della cultura e del paesaggio di ogni luogo visitato. Il loro reportage offre uno sguardo diretto su realtà molto diverse tra loro.

Dal Kurdistan alla zona dei Grandi Laghi negli Stati Uniti, dal Tibet ai territori della “provincia granda“ passando per il Sertao in Brasile. Parole e immagini per raccontare storie, luoghi e tradizioni distanti dalla Brianza, narrazioni in prima persona per immergersi in culture lontane senza doversi quasi muovere da casa, tra dighe imponenti, miti musicali, passi montani sulla cima del mondo e le origini dell’uomo nelle Americhe. Cinque appuntamenti, da qui alla seconda metà di maggio, con altrettanti reportage di viaggio in posti insoliti e curiosi. Sono gli incontri che proporrà la rassegna dal titolo “Biassonesi in giro per il mondo“, arrivata quest’anno alla sua 18esima edizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biassonesi alla scoperta del mondo, reportage di viaggio Leggi anche: Con Alpine A390 viaggio alla scoperta del piacere di guida Alla scoperta di Grotta Guattari: viaggio nel cuore preistorico del CirceoSan Felice Circeo, 10 febbraio 2026 – San Felice Circeo si prepara a riaccendere i riflettori su uno dei luoghi più suggestivi del promontorio:...