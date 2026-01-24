con alpine a390 viaggio alla scoperta del piacere di guida

Scopri la nuova Alpine A390, un’auto pensata per offrire un’esperienza di guida coinvolgente e autentica. Inserita nel portfolio del marchio di Dieppe, questa vettura si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il design ricercato, rappresentando un passo avanti nel percorso di Alpine verso prestazioni e piacere di guida elevati. Un’auto che valorizza la purezza dell’esperienza di guida, mantenendo l’equilibrio tra stile e funzionalità.

Esaltare il piacere di guida. Questo l’obiettivo con il quale Alpine ha dato vita alla A390, nuovo tassello del Dream Garage di Dieppe che si aggiunge alla A290 e si pone al vertice della gamma del marchio sportivo francese in attesa della futura A110. Le forme di Alpine A390 puntano su eleganza e dinamismo, ma anche su spazi che possono ospitare fino a 5 passeggeri: la lunghezza è di 4,65 metri mentre il passo di 2,71 metri con un’altezza di 1,52 metri e silhouette filante. Gli interni sono stati concepiti per massimizzare il confort, con una plancia orientata verso il conducente. Sono due le versioni nelle quali è declinata la nuova Alpine A390, la GT e la GTS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nuova Alpine A390, la fastback sportiva elettrica che fa sul serioLa nuova Alpine A390 segna l'ingresso del marchio francese nel segmento delle sportive elettriche, combinando design distintivo e prestazioni elevate.

