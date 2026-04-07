Durante un intervento a Cronache di Spogliatoio, Biasin ha commentato i rumors di mercato riguardanti Bastoni. Ha riferito che l’entourage del giocatore ascolta le informazioni provenienti da Barcellona, ma ha precisato che per concretizzare una cessione sono necessarie due condizioni. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui requisiti o sulle tempistiche associate a questa possibile trattativa.

Inter News 24 Biasin, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato così dei tanti rumors di mercato attorno Bastoni: ecco le sue parole. Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato per l’Inter, con uno dei suoi pilastri finito nel mirino delle grandi d’Europa. Durante la trasmissione L’ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla situazione di Alessandro Bastoni, accostato con insistenza al Barcellona. Non si tratterebbe di semplici indiscrezioni, ma di un interesse concreto: « È un affare molto mediatico, non sono voci campate per aria. Bastoni ha avuto in passato altri abboccamenti, lui ha sempre detto di stare bene all’Inter ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin fa il punto sui rumors di mercato attorno Bastoni: «L’entourage ascolta ciò che dicono da Barcellona, ma per la cessione servono due cose…»

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Biasin: “Bastoni via per i fischi Conoscendolo, non penso. Per andare al Barça servono due cose” x.com

Torna #Lautaro e torna la vittoria. L’#Inter stende la #Roma 5-2 trascinata dal suo bomber e ritorna al successo allungando provvisoriamente in vetta in attesa di #NapoliMilan. Quanto vale l’attaccante argentino per i nerazzurri #Biasin: «Posso dir - facebook.com facebook