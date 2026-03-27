Bastoni Barcellona Biasin | Calma perché devono capitare almeno due cose

Fabrizio Biasin ha commentato la trattativa tra Bastoni e il Barcellona durante la trasmissione Cronache di Spogliatoio. Ha suggerito di mantenere la calma, sottolineando che devono verificarsi almeno due eventi prima di completare l’accordo. La discussione si concentra sulle dinamiche legate alla possibile trasferimento del calciatore e sulle condizioni necessarie per arrivare a una conclusione.

Inter News 24 Bastoni Barcellona, Fabrizio Biasin su Cronache di Spogliatoio ha fatto il punto della situazione sulla trattativa. Le voci che vedono il Barcellona fortemente interessato ad Alessandro Bastoni sono in continuo aumento in queste ore. Sulla questione ha fatto il punto della situazione Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso interista, a L’Ascia Raddoppia su Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole: LE VOCI DIVAMPANO – «Bastoni? È vero che il Barcellona gradisce molto il giocatore ed è vero che l’entourage del giocatore ha ascoltato. Come in passato era arrivato anche il Real Madrid e squadre della Premier. Parte la sosta per la Nazionale e le voci divampano». 🔗 Leggi su Internews24.com

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