Durante un episodio del podcast condotto da Diletta Leotta, la modella ha raccontato di aver temuto di lasciare sole le sue figlie in un momento difficile. Ha condiviso che questa paura l'ha accompagnata in passato e ha spiegato le ragioni di questa sensazione. La conversazione ha toccato anche altri aspetti della sua vita personale e professionale. La modella sarà anche presente ai prossimi David di Donatello, condotti insieme a Flavio Insinna.

Bianca Balti ha annunciato di aver aperto Mind Your Cancer, una fondazione per malati oncologici e caregiver, un'idea che ha coltivato da quando ha dovuto affrontare in prima persona la malattia: "L'idea di costruire qualcosa per altri pazienti mi ha aiutata a reagire" ha detto la super modella di Lodi presentando l'iniziativa. Il tumore ovarico al terzo stadio, scoperto a settembre del 2024, ha condizionato gli ultimi anni di Bianca Balti che ha sempre condiviso con i propri follower i momenti più belli ma anche quelli più brutti della sua vita. Ospite del vodcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Balti ha condiviso con la conduttrice la sua paura più grande vissuta negli ultimi anni: lasciare sole le sue figlie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bianca Balti nel podcast di Diletta Leotta: "Ho avuto paura di lasciare sole le mie figlie"

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Bianca Balti parla della malattia: “Ho una mutazione genetica, ce l’hanno anche le mie figlie”Il ritorno di Bianca Balti sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 27 febbraio 2026 segna un momento carico di significato personale e...

Temi più discussi: Bianca Balti, una fondazione per i pazienti oncologici. Restituisco ciò che ha dato forza a me; Diletta Leotta, torna il podcast Mamma Dilettante: quando esce e tutti gli ospiti: da Bianca Balti a Giulia De Lellis; Bianca Balti lancia la fondazione Mind Your Cancer; Francesca Lollobrigida: Mio figlio mi ha portato una virosi dal nido. Sesso? Mio marito aveva il pass giornaliero.

Bianca Balti crea una fondazione per i malati di cancro: «Durante il mio percorso oncologico l’idea di poter creare qualcosa per gli altri mi ha dato la forza per andare ...La top model ha costituito a Milano, per atto notarile, la fondazione Mind Your Cancer «che vuole prendersi cura non solo della malattia, ma della persona: del suo benessere psicologico, della qualità ... vanityfair.it

Bianca Balti lancia la sua fondazione: Offre cure e supporto psicologico ai pazienti oncologiciBianca Balti ha presentato a Milano la sua fondazione Mind Your Cancer, volta a offrire ai pazienti oncologici non solo cure mediche, ma anche sostegno psicologico ed emotivo. L'ente organizzerà poi ... ildigitale.it

Una diagnosi di tumore ovarico ha cambiato la vita di Bianca Balti, ma non ha fermato la sua forza. Da questa esperienza nasce la fondazione "Mind Your Cancer", un progetto che offre supporto psicologico a pazienti oncologici e caregiver. Un modo per restit - facebook.com facebook

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