Dall' iconico Chanel N5 a Portrait of a Lady di Frederic MalleDai gradi cult alla nicchia una ricerca rivela quali sono le fragranze più amate e vendute al mondo

Una ricerca condotta da Alibaba, la principale piattaforma di commercio internazionale, ha analizzato le fragranze più amate e vendute al mondo. Tra le più popolari ci sono l'iconico Chanel N.5 e Portrait of a Lady di Frederic Malle. La classifica include sia fragranze di grande successo, considerate cult, sia prodotti di nicchia che mantengono alta la loro attrattiva tra i consumatori.

S econdo la ricerca stilata da Alibaba, il più grande piattaforma del commercio internazionale, alcune fragranze diventate iconiche continuano ad attrarre milioni di consumatrici. Parlare di migliore profumo donna di sempre è banalizzante, perché in realtà sono molte le fragranze, storiche e non, che continuano a rappresentare una scelta sicura. Iconiche, senza subbio: ecco quali sono i più apprezzati del segmento emergente dei profumi di nicchia e artistici. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X I profumi donna più amati di sempre? Gli agrumati e freschi. Secondo la ricerca, con il suo bouquet fiorito e sensuale, declinato intorno alla rosa di maggio e al gelsomino uniti alla vaniglia, N. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dall'iconico Chanel N.5 a Portrait of a Lady di Frederic Malle,Dai gradi cult alla nicchia, una ricerca rivela quali sono le fragranze più amate (e vendute) al mondo Articoli correlati Leggi anche: Quali sono le mete più sognate dagli italiani? Lo rivela la ricerca di Boscolo Viaggi Le fragranze floreali più amate da chi cerca un profumo elegante e distintivoLe fragranze floreali rappresentano una delle famiglie olfattive più apprezzate nella profumeria artistica e commerciale.