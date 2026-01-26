Tennis Musetti ai quarti a Melbourne | Orgoglioso di me stesso mi sento più maturo

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale a Melbourne, dimostrando crescita e maturità nel suo gioco. Dopo aver affrontato e battuto un avversario esperto come Fritz, il tennista italiano si sente più sicuro e consapevole delle proprie capacità, sottolineando l’importanza di questa vittoria nel suo percorso professionale. Un risultato che testimonia il suo impegno e la volontà di migliorarsi costantemente nel circuito internazionale.

Roma, 26 gen. (askanews) – “Sono molto orgoglioso di me stesso. Conosco molto bene Fritz, abbiamo già avuto tante battaglie tra noi e l’ultima volta, a Torino, aveva vinto lui”. Così Lorenzo Musetti dopo il successo su Taylor Fritz che gli è valso l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open. “Sono arrivato qui con una mentalità diversa – le sue parole – oggi il mio servizio ha funzionato molto bene, credo di aver fatto una delle mie migliori performance a livello di ace della mia carriera, sono molto molto felice. L’anno scorso avevo finito molto tardi la stagione e l’obiettivo era ricominciare alla grande il 2026.🔗 Leggi su Ildenaro.it

