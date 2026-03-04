Indian Wells Sinner | Preparazione ok Contento per come mi sento

Jannik Sinner si trova ad Indian Wells, dove si prepara per il torneo con una condizione fisica considerata buona e soddisfatto del suo stato di forma. Nelle quattro volte in cui ha partecipato in passato, ha raggiunto due volte le semifinali, nel 2023 e nel 2024, sempre fermato da Carlos Alcaraz. Ora si presenta nuovamente in California con l’obiettivo di migliorare i risultati precedenti.

Coldiretti, assemblea a Napoli. Iran, rischio shock energetico per l’agroalimentare made in Italy A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Roma, 4 mar. (askanews) – Jannik Sinner è pronto ad essere protagonista ad Indian Wells, dove nelle quattro precedenti partecipazioni ha raggiunto per due volte le semifinali, nel 2023 e nel 2024, sempre stoppato da Carlos Alcaraz. Complice anche la prematura uscita a Doha, l’altoatesino è arrivato in California per tempo e dallo scorso week-end si sta allenando sui campi dell’Indian Wells Tennis Garden, sotto la supervisione di coach Darren Cahill, per prendere confidenza con il cemento californiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sinner a Indian Wells vuole fare punti utili, Alcaraz è avvisatoCon il Masters 1000 di Indian Wells il tennis si sposta negli Stati Uniti e Jannik Sinner c'è.

Sinner cambia per Indian Wells: rivelato il piano anti-AlcarazJannik Sinner è pronto per affrontare al meglio Indian Wells: cosa è cambiato nella preparazione in vista del duello con Carlos Alcaraz Non è stato...

Aggiornamenti e notizie su Indian Wells.

Temi più discussi: Sinner a Indian Wells: Un mini blocco di preparazione sotto il sole; Sinner si prepara per Alcaraz e il... caldo: Ore di lavoro sotto il sole, sto molto bene; Sinner pronto per il caldo: Sto bene, ore di allenamento sotto il sole; IW, Sinner: La preparazione procede bene, contento di come mi sento in campo.

Sinner a Indian Wells quando gioca: c’è il giorno del debutto, dove vederla in tvIl tennista azzurro, già al secondo turno in quanto testa di serie, esordirà contro il vincente del match Duckworth-Svrcina: quello che c'è da sapere sulla partita ... corrieredellosport.it

Sinner cambia per Indian Wells: rivelato il piano anti-AlcarazJannik Sinner è pronto per affrontare al meglio Indian Wells: cosa è cambiato nella preparazione in vista del duello con Carlos Alcaraz ... sportface.it

Indian Wells inizia bene per Aryna Sabalenka La bielorussa, numero uno del ranking WTA, ha ricevuto la fatidica domanda dal compagno Georgios Frangulis, imprenditore Brasiliano, in uno dei templi più iconici del tennis mondiale #tennis #Sabalenk x.com

Francesco ci ha preso gusto Prima qualificazione ad un tabellone "1000" per Maestrelli che batte Tirante e vola in main draw a Indian Wells facebook