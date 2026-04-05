Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Durante il torneo ATP di Montecarlo, in programma fino al 12 aprile, Andrea Vavassori disputerà il doppio senza il suo partner abituale. Vavassori, che normalmente gioca con Simone Bolelli, non parteciperà a causa di un lutto familiare che ha coinvolto il suo compagno di squadra, il quale ha perso il padre poco prima delle festività pasquali. La competizione include anche i match tra Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie, trasmessi in streaming e su TV.

Andrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua e non scenderà in campo nel torneo di doppio che ci terrà compagnia fino a domenica 12 aprile sulla terra rossa del Principato. Il 30enne aveva vinto il Masters 1000 di Miami proprio accanto al bolognese soltanto settimana scorsa, per questa occasione cambierà il compagno di doppio e cercherà di farsi strada in Riviera. Accanto a Vavassori ci sarà Matteo Berrettini e la nuova coppia incrocerà il tandem composto dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie al primo turno. L’appuntamento è per lunedì 6 aprile (ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming Dove vedere in tv Berrettini-De Minaur, Australian Open 2026: orario, programma, streamingLunedì 19 gennaio Matteo Berrettini dovrebbe esordire negli Australian Open 2026. Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la parentesi sul cemento americano di Indian Wells e Miami, il circuito internazionale propone ora il primo vero torneo sulla terra rossa. Temi più discussi: Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; ATP Montecarlo: Matteo Berrettini farà coppia con Andrea Vavassori in doppio, rivincita con De Minaur e Norrie; ATP Monte Carlo, il tabellone del doppio: Sinner trova due singolaristi, curiosità per Vavassori/Berrettini; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Minaur - Norrie - Berrettini - Vavassori. Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it Miami, Berrettini vola ai quarti di finale: battuto De MinaurIl tennista romano tornerà a disputare i quarti di finale in un Masters 1000 a quasi quattro anni dall’ultima volta A quasi quattro anni di distanza dall’ultima volta, quando perse l’ultimo atto del t ... tennisitaliano.it A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com