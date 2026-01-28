Sinner quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere tv e streaming la semifinale degli Australian Open

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Dopo aver battuto in tre set Ben Shelton, il tennista italiano ha conquistato la sua terza semifinale consecutiva nel torneo, la nona in totale nei grandi slam. Ora, l’attenzione è tutta rivolta all’incontro con il campione serbo, che si disputerà nelle prossime ore.

Game, set, match. Jannik Sinner batte in tre set Ben Shelton e trova la sua terza semifinale australiana consecutiva (la nona nel circuito Slam). L'azzurro ha superato i quarti di finale senza soffrire mostrando concretezza e varietà. Meno efficace del solito al servizio (anche perché non sempre può raggiungere le percentuali dei precedenti turni), Jannik ha gestito il ritmo della gara e, tolto un calo a inizio terzo set, non ha mai perso il controllo del match. Adesso Jannik troverà Djokovic che, complice il ritiro di Musetti, ha trovato la qualificazione alla semifinale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

