Bergamo sorride con i maestri d’Europa | Nicotra e Vecchierelli sul podio

A Torun, in Polonia, si sono svolti i Campionati europei indoor master di atletica. Tra i partecipanti italiani, due atleti di Bergamo sono saliti sul podio: uno ha vinto il bronzo nella staffetta 4x200 SM 45, l’altro ha ottenuto l’argento nella staffetta mista M 50. Entrambi hanno portato a casa medaglie e hanno rappresentato la città con le loro prestazioni.

ATLETICA. A Torun (Polonia), ai Campionati continentali indoor master, i due orobici sorridono con la medaglia al collo: Francesco conquista il bronzo nella staffetta 4x200 SM 45, Giuseppe è argento nella staffetta mista M 50. «Maestri» da medaglia. A Torun, Polonia, Bergamo esulta agli Europei indoor master di atletica con Francesco Nicotra e Giuseppe Vecchierelli per un podio-bis in staffetta che profuma orgoglio. Nicotra, classe ’78 di Osio Sotto, tesserato per la Virtus Castenedolo, conquista il bronzo nella 4x200 metri SM 45 insieme con Barbato De Stefano, Michele Zucca e Fabrizio Lauretani. I quattro azzurri chiudono in 1’43”99, alle spalle dell’Inghilterra vincitrice (1’35”80) e della Germania (1’38”06). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo sorride con i «maestri» d’Europa: Nicotra e Vecchierelli sul podio Leggi anche: Sul Sentierone torna la “Festa del cioccolato” con 20 maestri cioccolatai da tutta Europa Sofia Goggia sorride: “Pista piatta, fatico sui piani. Limitati i danni con il podio”Sofia Goggia ha faticato nel tratto iniziale della pista di Soldeu, caratterizzato da un lungo piano che non rientra pienamente nelle sue corde, ma... Temi più discussi: Bergamo sorride con i maestri d’Europa: Nicotra e Vecchierelli sul podio; Volley Bergamo 1991 tutto cuore e grinta: questa volta il tie break sorride, Vallefoglia ko; Caso Promoberg, Cristini in aula: Non ho rubato nulla, era il metodo Trigona. Sono stato tradito, volevano le mie dimissioni; Bosnia-Italia, Gattuso sorride: Scamacca e Bastoni in gruppo, tutti a disposizione per il match che vale i Mondiali. Bergamo sorride con i «maestri» d’Europa: Nicotra e Vecchierelli sul podioA Torun (Polonia), ai Campionati continentali indoor master, i due orobici sorridono con la medaglia al collo: Francesco conquista il bronzo nella staffetta 4x200 SM 45, Giuseppe è argento nella staff ... ecodibergamo.it Bosnia-Italia, Gattuso sorride: Scamacca e Bastoni in gruppo, tutti a disposizione per il match che vale i MondialiA Coverciano prosegue la preparazione dell'Italia in vista del decisivo match con la Bosnia, che vale la qualificazione ai Mondiali 2026. Dopo il successo con l'Irlanda del Nord, può sorridere Gattuso ... msn.com Il Campionato Nazionale di sci alpino sorride al Comitato di Bergamo - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook