Sofia Goggia ha incontrato difficoltà nella fase iniziale della discesa a Soldeu, con un tratto pianeggiante che ha rallentato la sua corsa. Nonostante le sfide, ha concluso in terza posizione, limitando i danni e conquistando un podio. La campionessa si è detta soddisfatta del risultato, anche se ha riconosciuto di aver faticato sui tratti più pianeggianti del percorso.

Sofia Goggia ha faticato nel tratto iniziale della pista di Soldeu, caratterizzato da un lungo piano che non rientra pienamente nelle sue corde, ma appena il tracciato le ha dato modo di esprimersi al meglio è riuscita a pennellare delle buone linee e a rimontare, conquistando un bel terzo posto nella discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Rinviato ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale in questa disciplina, ma intanto è stata riaperta la lotta per la Sfera di Cristallo. La fuoriclasse bergamasca ha accusato un ritardo di 24 centesimi dalla svizzera Corinne Suter e di 0.11 dall'austriaca Nina Ortlieb, lasciandosi alle spalle le atlete che l'avevano preceduta alle Olimpiadi, ovvero la tedesca Emma Aicher (quarta a 0.

© Oasport.it - Sofia Goggia sorride: “Pista piatta, fatico sui piani. Limitati i danni con il podio”

