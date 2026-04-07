Bergamo pronta per le sfide dell’aerospazio | Tante opportunità bisogna fare sistema

A Bergamo, diverse piccole e medie imprese possiedono competenze utilizzabili nel settore aerospaziale, anche se spesso non ne sono completamente consapevoli. La città si sta preparando ad affrontare le sfide di questo comparto, con l’obiettivo di creare sinergie tra le aziende locali. Sono in corso iniziative per favorire il sistema e valorizzare le capacità già presenti sul territorio, puntando a nuove opportunità di sviluppo.

“Molte piccole e medie imprese bergamasche hanno già competenze spendibili nell’aerospazio anche se talvolta non ne sono pienamente consapevoli”. Così il professor Gianluca D’Urso, direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione dell’Università degli Studi di Bergamo, illustra la competitività del nostro territorio nell’economia aerospaziale. Questo settore, che sta registrando un notevole sviluppo e si configura come un fronte strategico d’investimento per il prossimo futuro, coinvolge una vasta gamma di filiere in cui operano aziende di ogni dimensione: “Offre opportunità notevoli – annota il docente – ed è fondamentale fare sistema per coglierle”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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