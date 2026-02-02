Pino Maddaloni ha portato la fiamma olimpica tra le vele di Scampia, il quartiere che gli ha dato tanto. Il judoka campione di Sidney 2000 ha parlato di come l’esperienza nello storico quartiere di Napoli gli abbia insegnato a non giudicare gli altri. “Non tutti hanno avuto la possibilità di fare sport come me”, ha detto, ricordando le difficoltà e le opportunità che ha incontrato lungo il percorso. Maddaloni ha voluto essere vicino alla sua gente, dimostrando che anche in un luogo difficile si può trovare una strada per crescere e super

Parla dei ragazzi che lo hanno accompagnato, dei ragazzi con il sogno olimpico, cresciuti con il suo nome e la palestra di suo padre come riferimento. «C'è una foto che mi hanno scattato. Io corro e dietro ci sono Le vele. Io sono cresciuto dagli otto ai diciotto anni lì. Adesso la mia vela non c'è più, l'hanno buttata giù. L'hanno abbattuta, però in quella foto c'è ancora una delle vele non abbattute». Scampia finisce nelle cronache sempre storie negative. Pino Maddaloni rifiuta questa narrazione. Lo fa raccontando la sua storia. «Anche se per andare a scuola dovevo aspettare un autobus faceva il giro di tutta Scampia prima di arrivare sul corso, che poi portava al centro di Napoli, e per andare in palestre dovevo salire su tre autobus, questo mi ha formato tanto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pino Maddaloni: «Scampia mi ha insegnato che non bisogna giudicare. Non tutti hanno avuto come me l'opportunità di fare sport»

