A Bergamo riflettori puntati sull’edilizia le sfide diventino opportunità

A Bergamo si tiene fino a domenica la 30esima edizione di Edil Next, una manifestazione dedicata all'edilizia che vede la partecipazione di 150 espositori provenienti da Italia, Svizzera, Austria e Belgio. L’evento si concentra su innovazioni e tendenze del settore, offrendo un momento di incontro tra professionisti e aziende del comparto edilizio. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il settore in questa regione.

LA MANIFESTAZIONE. Fino a domenica la 30esima edizione di Edil Next con 150 espositori da Italia, Svizzera, Austria e Belgio. Focus su carenza di manodopera e accesso al credito. «Occasione di confronto per il settore». L’edilizia bergamasca fa rete per guardare unita al futuro. Capitale umano, tecnologia e sostenibilità sono le parole chiave di un comparto simbolo per la nostra provincia, che fino a domenica è riunito nei padiglioni fieristici di via Lunga. «Edil 2026 Next», la 30a rassegna delle tecnologie per l’edilizia 5.0, organizzata da Promoberg, è stata inaugurata mattina alla presenza di istituzioni e associazioni di categoria. Con... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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