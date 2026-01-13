Al Tribunale di Monza, dal 2026, si registra un aumento delle archiviazioni, anche su richiesta della pubblica accusa, grazie alla nuova formula della

Monza, 13 gennaio 2026 – Al Tribunale di Monza nel settore penale raddoppiate le archiviazioni, anche su richiesta della pubblica accusa, dopo la nuova formula della "assenza di una ragionevole previsione di condanna" prevista dalla riforma Cartabia sulla giustizia e continuano ad aumentare i riti alternativi come la messa alla prova, mentre procede a rilento la giustizia riparativa e nel civile si fermano al 2,5% le conciliazioni. I dati dell’anno giudiziario 2025. Sono i dati relativi al Tribunale di Monza che emergono dalla relazione sull'anno giudiziario 2025 stilata dalla presidente Maria Gabriella Mariconda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giustizia, al Tribunale di Monza accelera la giustizia alternativa. Non quella riparativa

