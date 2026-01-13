Giustizia al Tribunale di Monza accelera la giustizia alternativa Non quella riparativa
Al Tribunale di Monza, dal 2026, si registra un aumento delle archiviazioni, anche su richiesta della pubblica accusa, grazie alla nuova formula della
Monza, 13 gennaio 2026 – Al Tribunale di Monza nel settore penale raddoppiate le archiviazioni, anche su richiesta della pubblica accusa, dopo la nuova formula della "assenza di una ragionevole previsione di condanna" prevista dalla riforma Cartabia sulla giustizia e continuano ad aumentare i riti alternativi come la messa alla prova, mentre procede a rilento la giustizia riparativa e nel civile si fermano al 2,5% le conciliazioni. I dati dell’anno giudiziario 2025. Sono i dati relativi al Tribunale di Monza che emergono dalla relazione sull'anno giudiziario 2025 stilata dalla presidente Maria Gabriella Mariconda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Crepe e buche al Tribunale di Monza, la presidente del palazzo di giustizia: “Serve la valutazione antisismica”
Leggi anche: A Messina nascerà un Centro per la giustizia riparativa
Giustizia, al Tribunale di Monza accelera la giustizia alternativa. Non quella riparativa - In aumento la messa alla prova, raddoppiano le richieste di archiviazione presentate dalla stessa Procura per assenza di una ragionevole previsione di condanna previste dalla riforma Cartabia, mentre ... ilgiorno.it
Il Tribunale di Monza taglia i tempi dei processi: assunti funzionari (ma a tempo determinato) - Ma la Procura chiede comunque di colmare le carenze di magistrati, personale amministrativo e strumenti informatici ... msn.com
Giustizia digitale, la Regione accelera: risorse per l’infrastrutturazione dei tribunali sardi - La Regione Sardegna accelera sulla digitalizzazione della giustizia e interviene per sbloccare criticità operative che incidono sul funzionamento quotidiano dei tribunali. regione.sardegna.it
#Afragola - 200 anni di carcere per il clan Salicelle. L'appello ridimensiona le condanne rispetto al primo grado, assolta definitivamente Annamaria De Luca. 16 anni a Giuseppe Sasso, alias "'o nennillo". #Giustizia #Tribunale #Processo #NanoTV - facebook.com facebook
CHIEDIAMO VERITÀ E GIUSTIZIA Mercoledì 14 gennaio si apre al Tribunale di Crotone il processo per la strage di #Cutro del 26 febbraio 2023. Mediterranea, insieme ad altre organizzazioni del soccorso civile in mare, è parte civile. Leggi qui x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.