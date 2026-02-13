Vademecum sulla giustizia riparativa a scuola Scarica

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Vademecum sulla giustizia riparativa a scuola, un documento che fornisce linee guida pratiche e culturali per aiutare insegnanti e dirigenti a integrare metodi riparativi nelle sanzioni disciplinari, rispondendo così alle richieste di un approccio più educativo e meno punitivo.

Il Vademecum sulla giustizia riparativa a scuola costituisce uno strumento di orientamento culturale e operativo volto a supportare le istituzioni scolastiche nell'applicazione di pratiche disciplinari coerenti con la funzione educativa della sanzione. Il documento illustra in modo chiaro principi, finalità e presupposti della giustizia riparativa, delineandone il valore pedagogico come approccio capace di trasformare il.