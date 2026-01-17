Studente di 17 anni accoltellato alla gola davanti al liceo | l' aggressore è scappato

Un giovane di 17 anni è stato accoltellato alla gola davanti a un liceo a Sora, nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 16 gennaio. L'aggressore è fuggito subito dopo l'episodio. La vicenda desta preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate nelle scuole. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire quanto accaduto.

Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 16 gennaio, a Sora, in provincia di Frosinone. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Marcello Lucarelli, all'esterno del liceo artistico "Antonio Valente", dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni. I carabinieri stanno indagando per risalire all'aggressore, che è fuggito: stanno ascoltando i testimoni e verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, per identificare e rintracciare il responsabile. 🔗 Leggi su Today.it

