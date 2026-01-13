atti sessuali con bambina di 10 anni che rimase incinta bengalese condannato a 5 anni

Un cittadino bengalese è stato condannato a cinque anni di reclusione per atti sessuali con una bambina di 10 anni che rimase incinta. Secondo la sentenza, non sarebbero emerse prove di violenza in senso stretto, portando alla riqualificazione del reato da violenza sessuale aggravata a atti sessuali con minore. La vicenda solleva questioni di giustizia e tutela dei minori nel contesto giudiziario.

