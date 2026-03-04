Sconto di pena all’ex che l’ha picchiata Chiara si sfoga | Avrei pagato più io a difendermi

Chiara Balistreri, influencer di 24 anni di Bologna, si è espressa pubblicamente dopo la decisione di concedere uno sconto di pena all’ex Gabriele Costantin, accusato di averla picchiata. La giovane ha commentato la sentenza, affermando che avrebbe preferito pagare di più lei stessa per difendersi. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media locali.

Così Balistreri, influencer bolognese, dopo aver appreso della riduzione della condanna per l’ex compagno, Gabriele Costantin “Benvenuti in Italia”. È con questa frase al vetriolo che Chiara Balistreri, influencer 24enne residente a Bologna, accoglie la notizia di uno sconto di pena per l’ex Gabriele Costantin. L’uomo è stato considerato colpevole di lesioni e maltrattamenti nei confronti di Balistreri, ma in appello ha subito una riduzione della pena, passata da sei anni e tre mesi a cinque anni e nove mesi. La vicenda di Balistreri è diventata piuttosto nota dopo che l’influencer aveva pubblicato un video sul social media Tik Tok in cui denunciava gli abusi subiti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

“Questo Paese fa schifo”, lo sfogo Chiara Balistreri dopo lo sconto di pena per l’ex che la picchiavaBologna, 4 marzo 2026 – “Ci vuole coraggio, lo stesso che che ha lui a picchiare le donne”: è amaro lo sfogo di Chiara Balistreri che denunciò sui...

Si sfoga con l’amica: “Mio marito mi ha picchiata...”. Scatta l’allarme, 22enne incinta portata in ospedale ferita e sotto chocBrescia, 29 gennaio 2026 – Una donna di 22 anni, originaria della Sierra Leone incinta del primo figlio, è stata trasportata in ospedale in codice...

Lo sfogo di Chiara Balistreri per lo sconto di pena all’ex che la picchiava: «Questo Paese fa schifo, se mi fossi fatta giustizia da sola per lo stalking avrei preso una ...L'ex concorrente dell'«Isola dei famosi» che in passato aveva denunciato su TikTok le violenze subite dall'ex fidanzato scappato dagli arresti domiciliari ... corrieredibologna.corriere.it

Chiara Balistreri e lo sconto di pena all’ex che la picchiava: Questo Paese fa schifoLa giovane bolognese si sfoga in rete: Se mi fossi difesa o fatta giustizia da sola avrei avuto una pena più alta della sua ... bologna.repubblica.it

Lo sfogo di Chiara Balistreri per lo sconto di pena all’ex che la picchiava: «Questo Paese fa schifo, se mi fossi fatta giustizia da sola per lo stalking avrei preso una condanna più alta» x.com

