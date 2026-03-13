GdF Foggia | presunte frodi in appalti pubblici perquisiti due imprenditori e un dirigente pubblico
La Guardia di Finanza di Foggia ha effettuato perquisizioni nei confronti di due imprenditori e di un dirigente pubblico nell’ambito di un’indagine su presunte frodi legate a appalti pubblici. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 700.000 euro. Le attività investigative sono in corso per accertare eventuali irregolarità nelle procedure di affidamento e esecuzione degli appalti.
GDF FOGGIA: ESEGUITE PERQUISIZIONI PER PRESUNTE FRODI NELL’ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI. SEQUESTRATI 700.000 EURO IN CONTANTI. Le operazioni di perquisizione, svolte anche mediante l’ausilio di unità cinofile “cash dog” e che hanno consentito di sottoporre a sequestro 700.000 euro in contanti, hanno riguardato due imprenditori e un dirigente pubblico del Comune del capoluogo dauno. L’operazione conferma il ruolo della Guardia di Finanza quale polizia economico finanziaria a tutela degli interessi finanziari dello Stato e della collettività. L’attività si inserisce nel diuturno impegno del Corpo per contrastare gli illeciti nel settore della spesa pubblica e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
