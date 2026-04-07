Benevento promosso in Serie B Fico | Congratulazioni Mastella | Risultato strepitoso

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Benevento si sono festeggiati i risultati sportivi con la promozione in Serie B, accolta con entusiasmo dalla città. Roberto Fico ha espresso le sue congratulazioni, mentre Clemente Mastella ha definito il risultato un vero e proprio trionfo per la squadra e per l’intera comunità. La vittoria ha suscitato reazioni positive tra i rappresentanti locali, che hanno sottolineato il valore di questa conquista.

Festa grande a Benevento per la promozione in Serie B, Roberto Fico: "Congratulazioni". Clemente Mastella: "Trionfo della squadra e della città". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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