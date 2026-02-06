Bimbi picchiati all'asilo a Benevento il sindaco Mastella | Inaccettabili episodi del genere

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, condanna duramente i maltrattamenti scoperti in un asilo nido della città. Cinque maestre sono state interrogate dalla polizia, e la comunità si stringe attorno alle famiglie dei bambini coinvolti. Mastella definisce gli episodi “inaccettabili” e promette che sarà fatta piena luce sulla vicenda. Nel frattempo, l’attenzione si concentra sull’istituto e sulla tutela dei più piccoli.

Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento.

Questa mattina a Benevento sono stati eseguiti dei controlli all’asilo dopo le segnalazioni di violenze sui bambini.

