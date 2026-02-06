Bimbi picchiati all'asilo a Benevento il sindaco Mastella | Inaccettabili episodi del genere
Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, condanna duramente i maltrattamenti scoperti in un asilo nido della città. Cinque maestre sono state interrogate dalla polizia, e la comunità si stringe attorno alle famiglie dei bambini coinvolti. Mastella definisce gli episodi “inaccettabili” e promette che sarà fatta piena luce sulla vicenda. Nel frattempo, l’attenzione si concentra sull’istituto e sulla tutela dei più piccoli.
Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha commentato la vicenda dei maltrattamenti in un asilo nido della città, per i quali sono indagate 5 maestre.🔗 Leggi su Fanpage.it
