Vannacci non ha fatto in tempo a depositare il marchio di quello che potrebbe essere il suo nuovo progetto politico, ed ecco che quattro team lasciano il Mondo al contrario e lo fanno con un durissimo comunicato in cui definiscono l'associazione nata a supporto del generale "un bluff politico e organizzativo. Altro che disciplina, altro che modello 'militare'. Quello che negli slogan viene raccontato come un movimento organizzato, strutturato e combattivo, nella realtà dei fatti si è rivelato l’esatto opposto: un caos permanente, privo di guida, di metodo e di credibilità". A firmarlo sono i leader dei team “23 Ottobre” di Milano, “Decima Laghi” di Varese, “Decima Bustense” di Busto Arsizio e “Umberto Boccioni” di Verona. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le truppe lasciano il generale Vannacci. Quattro team escono dal Mondo al contrario: "Un bluff politico"

A Ferrara nasce il 'Team Estense', affiliato all'associazione ‘Il mondo al contrario’.

L’associazione Il Mondo al Contrario espande la propria presenza a Ferrara con la creazione del Team ’Estense’, rafforzando il proprio impegno nel territorio.

Il Generale Vannacci Risponde con Ironia a un

Le truppe lasciano il generale Vannacci. Quattro team escono dal Mondo al contrario: Un bluff politicoQuello che negli slogan viene raccontato come un movimento organizzato, strutturato e combattivo, nella realtà dei fatti si è rivelato l’esatto opposto: un caos permanente, privo di guida, di metodo ... ilfoglio.it

Vannacci apre le porte ad un suo partito, le “truppe” in Parlamento e non solo sono già pronte: per Salvini e Meloni sarebbe una complicata concorrenza da destra Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/01/23/vannacci-partito-sfida-salvini-meloni/ - facebook.com facebook

