Coppa Italia A2 Elite il Benevento 5 trionfa | le congratulazioni di Pellegrino Mastella

Il Benevento 5 ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 Elite durante la finale disputata ad Ancona. La società ha diffuso un messaggio di congratulazioni per la vittoria. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre della categoria e si è svolta nel fine settimana. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi club, con il Benevento che si è aggiudicato il trofeo.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Desidero esprimere le più vive e sentite congratulazioni al Benevento 5 per la straordinaria vittoria della Coppa Italia di Serie A2 Elite conquistata ad Ancona. Si tratta di un risultato storico per il calcio a 5 sannita, che sta vivendo una delle pagine più luminose della sua storia grazie al lavoro, alla passione e ai sacrifici di una società seria e ambiziosa”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro). “ Un plauso particolare – prosegue Mastella – va al presidente Pellegrino Di Fede e al direttore generale Antonio Collarile, autentiche colonne portanti di questo progetto sportivo, veri motori di una realtà che continua a crescere e a regalare soddisfazioni all’intero territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coppa Italia A2 Elite, il Benevento 5 trionfa: le congratulazioni di Pellegrino Mastella Articoli correlati Leggi anche: Benevento e Cesena vincono ai supplementari nella Serie A2 Élite di Coppa Italia. Serie A2 Elite, Coppa Italia: il Benevento 5 strappa il pass per la storica finaleTempo di lettura: 2 minutiSi è tinta di giallorosso la semifinale di Coppa Italia di serie A2 Elite che ha visto il Benevento 5 imporsi 5-4 sul... Contenuti utili per approfondire Coppa Italia Temi più discussi: Serie A2 Élite, Coppa Italia: Vinumitaly Petrarca di ripresa, Benevento di misura. Finale da prime della classe. FOTOGALLERY; Serie A2 Élite Coppa Italia, Canicattì fuori a testa alta; Calcio a 5 Coppa Italia Serie A2 Elite. Squadre in campo per le semifinali [SEGUI LIVE]; Futsal Cesena fuori dalla Coppa Italia -. La prima Coppa Italia del Benevento nel futsal nazionale: battuto il Vinumitaly ai supplementari. E ora il doubleSe sarà double si vedrà, nel frattempo il GG Team Wear Benevento mette in bacheca la prima Coppa Italia nel futsal nazionale, la coccarda tricolore di Serie A2 Élite, trionfando nella Final Four di An ... divisionecalcioa5.it Serie A2 Élite, Coppa Italia: venerdì di semifinali al PalaPrometeo Estra di Ancona: segui LIVE e DIRETTE STREAMING YOUTUBENel giorno dell’inizio della corsa alla coccarda tricolore Under 19 (a Potenza Picena), parte un’altra Final Four, quella di Serie A2 Élite. Il Vinumitaly Petrarca a caccia del double, anche il Beneve ... divisionecalcioa5.it Coppa Italia Femminile, le ufficiali di Inter-Roma: #Piovani ritrova #Polli per la caccia alla finale x.com Coppa Italia #InterRoma Arena Civica 15:00 Diretta su Sky Sport e Now #ASRoma - facebook.com facebook