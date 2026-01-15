Benevento-Catania sliding doors | Mignani ok gli etnei perdono il perno della difesa

Nella sfida tra Benevento e Catania, le scelte tattiche e gli infortuni hanno influenzato profondamente l’esito del match. Mignani ha potuto contare su una formazione stabile, mentre i siciliani hanno dovuto fare i conti con la perdita di un elemento chiave in difesa. La giornata ha evidenziato l’importanza di ogni dettaglio nel campionato di Serie C, dove ogni punto può fare la differenza.

È stata una giornata di attesa quella vissuta ieri sulla linea Benevento-Catania, attuali capoliste del girone C di serie C a quota 45, a +6 su Casertana e Salernitana. A tenere in ansia le due piazze le condizioni dell'attaccante Guglielmo Mignani (sponda giallorossa) e di Matteo Di Gennaro, autentico baluardo del reparto arretrato etneo. I rossoblù hanno costruito la loro classifica proprio grazie ad una difesa di ferro con appena 10 reti al passivo, tutte subite in trasferta con nessuna squadra capace di perforarla al "Massimino". Nel Sannio ieri si è tirato un grosso sospiro di sollievo alla seduta a porte aperte quando Mignani, reduce da una distorsione al ginocchio che aveva fatto temere il peggio, è uscito dagli spogliatoi insieme ai compagni.

