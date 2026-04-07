Nella notte è deceduto all’età di 57 anni il dirigente comunale di Benevento. La notizia ha suscitato tristezza tra colleghi e cittadini, che hanno espresso cordoglio per la perdita improvvisa. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dal municipio, senza ulteriori dettagli sulle cause. La comunità si prepara a ricordarlo con un momento di lutto pubblico nei prossimi giorni.

È scomparso nella notte, all’età di 57 anni, il dirigente del Comune di Benevento Alessandro Verdicchio. Il professionista, in servizio nel Sannio dal 2017, aveva ricoperto incarichi di rilievo con deleghe ai Servizi al Cittadino e Personale. Nelle ultime settimane aveva dovuto fare i conti con una malattia rara e incurabile che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città, dove Verdicchio era stimato sia per le sue qualità professionali che umane. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento piange Alessandro Verdicchio: il dirigente comunale si è spento a 57 anni

Ieri in Campania: Benevento, resta in carcere il dirigente comunale arrestato per concussioneTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, martedì 31 marzo 2026.

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