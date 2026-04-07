Benevento keep calm and Floro Flores | la rivoluzione gentile che ha spinto la Strega in B

A Benevento, l’attaccante Floro Flores ha più volte ammesso di aver avuto difficoltà a dormire a causa della promozione in Serie B della squadra, chiamata comunemente la Strega. Negli ultimi giorni, l’atleta si è mostrato sinceramente preoccupato per il cambio di categoria, condividendo i suoi pensieri con i media senza risparmiarsi. Questa situazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio, che ora seguono con attenzione gli sviluppi della squadra.

Tempo di lettura: 3 minuti “Non dormo da giorni al pensiero della B”. Lo ha confessato più volte Floro Flores nelle scorse settimane in maniera schietta, senza veli e senza inganni. In fondo tutta la sua esperienza sulla panchina della Strega è stata così: nessun politichese, pochissime parole di circostanza e solo tanta sincerità nell’ammettere che, in soldoni, il segreto del suo successo è stato quello di porsi nel modo giusto con un gruppo “di veri uomini” come ha definito più volte i suoi ragazzi. Difesa a tre, a quattro, due o tre punte. In fondo il calcio è molto più semplice di quanto si creda se si ha la capacità di toccare le corde giuste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, keep calm and Floro Flores: la rivoluzione gentile che ha spinto la Strega in B Benevento-Picerno, Floro Flores: “Kouan calciatore diverso da quelli che avevamo”Vigilia di Benevento-Picerno, gara che domani sera (ore 20:30) aprirà il 25esimo turno di campionato. Benevento-Casarano, Floro Flores: “Meno concreti nel primo tempo, Romano ha un grande futuro”Si conferma inarrestabile tra le mura amiche il Benevento che rifila un netto 3-0 al Casarano con una ripresa super (LEGGI QUI). Si parla di: Benevento, 29-03-2026 15:33. Benevento in Serie B, Floro Flores: Abbiamo realizzato qualcosa di incredibile. Farò una statua al presidente Vigorito...Le dichiarazioni di Antonio Floro Flores, tecnico del Benevento neopromosso in Serie B: Non so darmi meriti, io amo fare questo lavoro,. tuttob.com Benevento promosso in Serie B: Floro Flores in B alla prima da tecnico professionistaIl Benevento torna in Serie B dopo 3 anni: decisiva la vittoria sulla Salernitana. Floro Flores promosso al primo anno da allenatore professionista. tag24.it