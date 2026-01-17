Benevento-Casarano Floro Flores | Meno concreti nel primo tempo Romano ha un grande futuro

Nel match tra Benevento e Casarano, Floro Flores ha commentato l’andamento della partita, sottolineando le difficoltà del primo tempo e riconoscendo il potenziale del giovane Romano. La squadra sannita si è poi riscattata nella ripresa, conquistando una vittoria netta. Un confronto che evidenzia la crescita del Benevento in casa e le prospettive emergenti per alcuni giocatori, tra cui Romano, considerato un talento con grandi possibilità future.

Tempo di lettura: 3 minuti Si conferma inarrestabile tra le mure amiche il Benevento che rifila un netto 3-0 al Casarano con una ripresa super (LEGGI QUI). Soddisfatto il tecnico Floro Flores, al netto di qualche errore di troppo in fase offensiva nel primo tempo. Queste le sue parole in sala stampa: AVVIO – "Sono contento anche del primo tempo, ma abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi. Qualche occasione l'abbiamo avuta contro una squadra che è venuta a difendersi ed ha chiuso tutti gli spazi". RIPRESA – "Abbiamo finalizzato quasi tutto quello che è stato creato a differenza del primo. Io pretendo questo dai miei attaccanti che quando arriviamo lì ci specchiamo di meno.

