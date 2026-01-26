Naspi indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto | cosa fare entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio, i beneficiari della NASpI devono comunicare all’Inps il reddito presunto per l’anno in corso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione dell’indennità di disoccupazione. È importante verificare e aggiornare i dati entro questa scadenza per evitare interruzioni nel beneficio. Per ulteriori dettagli e assistenza, consultare le istruzioni ufficiali o rivolgersi ai canali di supporto Inps.

Scatta il conto alla rovescia per i beneficiari della NASpI. Il 31 gennaio è il termine ultimo entro cui comunicare all'Inps il reddito presunto per l'anno in corso: un passaggio obbligatorio che, se ignorato, può tradursi in uno stop immediato ai pagamenti o addirittura nella decadenza dell'indennità di disoccupazione. Naspi, la scadenza del 31 gennaio Una scadenza tecnica solo in apparenza, ma che ogni anno mette a rischio il sostegno economico di migliaia di lavoratori. Il mancato invio della comunicazione, anche in presenza di un reddito pari a zero, consente infatti all'Inps di sospendere o revocare la prestazione, colpendo anche chi percepisce regolarmente la NASpI da mesi.

