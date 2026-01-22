Oscar 2026 | come seguire l' annuncio delle nomination oggi a partire dalle 14 | 30

Oggi alle 14:30 si svolge l’annuncio delle nomination degli Oscar 2026. Per seguire l’evento in diretta streaming, è possibile consultare i canali ufficiali e i sostegni online degli Academy. Questa occasione permette di scoprire in anteprima i film e i professionisti candidati, offrendo agli appassionati un momento di attesa e di condivisione. Ecco come rimanere aggiornati in modo semplice e affidabile.

Mancano solo poche ore all'annuncio che ci permetterà di conoscere tutti i candidati agli Academy Awards, ecco come seguire l'evento in streaming. Anche se l'Italia è stata esclusa dalla corsa per il miglior film straniero, oggi sta consumarsi una delle tappe principali della stagione dei premi. A partire dalle 14:30 (ora italiana) verranno annunciate le nomination agli oscar 2026. Il Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles, quartier generale dell'Academy of Motion Picture Arts & Science, tornerà a essere al centro del mondo per una manciata di minuti per scoprire quali tra i favoriti di quest'annata - Una battaglia dopo l'altra, Hamnet e I peccatori - otterrà il maggior numero di candidature. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Oscar 2026: i vincitori e i vinti delle nomination ai golden globesLe nomination ai Golden Globes 2026 offrono un'anticipazione delle potenziali candidature agli Oscar, riflettendo le tendenze e le preferenze nel panorama cinematografico.

Oscar 2026: Svelata la shortlist delle nomination! Sinners e Wicked: For Good sono presenti in ben 12 categorie!L'Academy ha annunciato le shortlists delle nomination per gli Oscar 2026, con Sinners e Wicked: For Good protagonisti, presenti in ben 12 categorie.

Oscar 2026 nomination: chi sono i favoriti e tutte le cose da sapere sulla 98ª edizione degli Academy AwardsDopo i Golden Globes, anche la corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo: oggi alle 14:30 in diretta streaming dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman leggera ... vogue.it

Le nomination agli Oscar oggi alle 14,30. Sinners potrebbe fare la storia - SEGUI IN DIRETTAI film horror sono tradizionalmente trascurati, ma nella 98esima edizione degli Academy Awards, il racconto sui vampiri di Ryan Coogler potrebbe invertire la tendenza ... msn.com

